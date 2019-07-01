جنازة عزت أبو عوف.. حضور "ضعيف" للنجوم ويُسرا اللوزي تخرج عن المألوف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شيعت اليوم الاثنين جنازة الفنان المصري الكبير عزت أبو عوف، بحضور عدد قليل من الفنانين وشقيقته الفنانة مها التي جاءت من المملكة العربية السعودية لحضور الجنازة والعزاء.

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور الفنانين خالد النبوي، أشرف زكي، نقيب الممثلين، يسرا اللوزي، محمد مرزبان، منير مكرم، الدكتور محمد العدل، والراقصة دينا.

كما حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة على حضور الجنازة، كذلك الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة، لتقديم واجب العزاء لابنة الراحل المخرجة مريم أبو عوف وزوجته أميرة أبو عوف.

وجاء الحضور الضعيف من الفنانين على الرغم من سوء الحالة الصحية للفنان الراحل خلال الأيام الماضية، حيث لم تكن الوفاة مفاجئة للفنانين لتبرير الغياب عن الجنازة، في الوقت الذي حضرت فيه الفنانة يسرا اللوزي الجنازة بملابس ألوان على غير المتبع بارتداء الملابس السوداء في هذه المناسبة.

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ووصلت مها أبو عوف القاهرة قبل ساعات من تشييع الجثمان من المملكة العربية السعودية، حيث كانت تتواجد ضمن فريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل"، مع الفنان محمد هنيدي، والمقرر انطلاقها في الفترة من 3 إلى 6 يوليو، لتضطر مها للحضور قبل العرض بـ48 ساعة لتضع أسرة المسرحية في مأزق لصعوبة توفير بديل لها لإتقان دورها الذي يعد أساسيًا في المسرحية.

وتوفى عزت أبو عوف، فجر اليوم الاثنين عن عمر يناهز الـ71 عامًا ، بعد صراع لفترة مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل في الكبد والقلب، وكان يتلقى منذ شهر ونصف العلاج فى أحد مستشفيات منطقة المهندسين بالقاهرة.

وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وإنت طيب" مع النجم تامر حسني، إلا أن آلام المرض حاصرته، وانتقل إلى المستشفى ليمكث به شهرًا ونصف الشهر، حتى وافته المنية.