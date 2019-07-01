شاتاي أولسوي وحبيبته يصمتان أمام أنباء انفصالهما للمرة السابعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت جريدة بوستا التركية أخبارًا عن انفصال النجم التركي شاتاي أولسوي عن حبيبته دويغو ساريشن التي تكبره بـ 3 سنوات للمرة السابعة، وأثار خبر الانفصال عددًا من التعليقات بين جمهور النجم التركي، وذلك لكثرة الخلافات بينه وبين ساريشن.

وفي الوقت الذي طالبه عدد كبير من الجمهور أن يكون الانفصال نهائيًا هذه المرة، علق آخرون أنهما سيعودان لارتباطهما بعد أيام ثم سينفصلان للمرة الثامنة، حيث إنهما يواجهان مشكلة كبيرة بالتوافق على حد قول الجمهور.

وحتى هذه اللحظة، لم يتم تأكيد خبر الانفصال، في ظل التزام النجمين الصمت، وتأكيد عدد من المصادر المقربة منهما الأمر.

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يُذكر أن قصة حب الثنائي شاتاي أولسوي وديغو ساريشن كانت بدأت خلال مشاركتهما بمسلسل "في الداخل" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي.

واستطاع النجم التركي إبراز موهبته وتحقيق نجومية واسعة، ما دفع شركة نتفلكس العالمية لاختياره من أجل بطولة مسلسل "الحامي" من إنتاجها، واستطاع المسلسل المبني على قصة خيالية لبطل يمتلك قدرات خارقة، يقوم بحماية مدينته، تحقيق نجاح كبير في الجزأين الأول والثاني منه، وجار العمل حاليًا على تصوير جزء ثالث منه.