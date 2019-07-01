شكرا لقرائتكم إلتون جون يهاجم بوتين لوصفه قيم الليبرالية بـ"البالية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المغني البريطاني إلتون جون، الجمعة، إنه شعر باستياء من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال فيه: "إن القيم الليبرالية أصبحت "بالية" ورفضتها غالبية الشعوب في الدول الغربية".

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أخطأت بتبنيها سياسة ليبرالية تجاه الهجرة

من الشرق الأوسط.

وقال بوتين في المقابلة: "الفكرة الليبرالية تفترض مسبقا أنه ليس هناك ما يتعين فعله، المهاجرون يمكن أن يقتلوا وينهبوا ويغتصبوا دون عقاب، لأنه يجب حماية حقوقهم كمهاجرين، ما هي هذه الحقوق؟ أي جريمة لا بد وأن يكون لها عقابها".

وأضاف: "ولذلك فإن الفكرة الليبرالية أصبحت بالية، ولقد تصادمتْ مع مصالح الأغلبية الساحقة من الشعوب".

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دفاعاً عن التنوع

وقال الفنان البريطاني إلتون جون في بيان صدر الجمعة، ووجهه إلى بوتين، إنه شعر باستياء من التصريحات التي وردت في المقابلة.

وأضاف: "أختلف بشدة مع وجهة نظرك بأن اتباع سياسات تعتنق التنوع الثقافي أصبح باليا في مجتمعاتنا".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والفنان البريطاني إلتون جون

إلتون جون بجانب ماكرون

وكان النجم البريطاني البالغ من العمر 72 قد أطلّ السبت الماضي، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار فعاليات عيد الموسيقى في قصر الإليزيه، في إطار نداء لحشد الجهود على الساحة الدولية لمكافحة الإيدز بغية "إنقاذ 16 مليون شخص" مصاب بهذا المرض.

ومنح الرئيس الفرنسي إلتون جون وسام جوقة الشرف، واصفا إياه بـ"الأيقونة"، بحضور حوالي 20 شخصا مقرباً من الفنان البريطاني.