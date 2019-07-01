"ليلة حسين الجسمي" تختتم الدورة الـ18 لمهرجان موازين في المغرب

الرباط - لايف ستايل
أسدل الستار على الدورة الثامنة عشرة لمهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب السبت، بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية كان أبرزها حفل المغني الإماراتي حسين الجسمي.
ورغم بدء الحفل متأخراً عن موعده بنصف ساعة قوبل الجسمي بترحيب كبير من الجمهور لدى صعوده لمسرح النهضة المخصص للموسيقى الشرقية في المهرجان.
وقدّم الفنان الإماراتي مجموعة من أشهر أعماله استهلها بأغنية (بحر الشوق) وبعدها أغنية من التراث الأندلسي المغربي أهداها إلى طفلة مريضة بالسرطان.
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وقالت إكرام مينوش (24 عاماً) وهي طالبة لرويترز "قدمت من أغادير (جنوب المغرب) خصيصاً لحفلة الجسمي الذي أحب فيه فنه وأخلاقه العالية وحبه للمغرب والفن المغربي".
وقالت صديقتها التي عرفت نفسها باسم أسماء فقط "هو فنان راقي .اعتبر هذه الحفلة من أجمل حفلات موازين".
وسبق حفل الجسمي حفل آخر على مسرح النهضة أيضا للمغنية المغربية الشابة زينب أسامة ابنة مدينة الدار البيضاء.
وأقيم بالتزامن عدد من الحفلات في إطار اليوم الختامي للمهرجان على مسارح السويسي وأبو رقراق ومحمد الخامس وشاطئ سلا وموقع شالة التاريخي.
والمهرجان الذي تأسس في 2001 من أكبر الأحداث الموسيقية التي ينظمها المغرب سنويا وأكثرها حضورا من الجماهير المغربية والعربية، ويقام المهرجان تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس.
وجذب المهرجان الذي واكب هذا العام الإجازة الصيفية بالبلاد مجموعة كبيرة من الفنانين العرب والأجانب منهم اللبنانية نجوى كرم والفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون والمصري محمد محسن والفرنسي جوليان كليرك.
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