شاهد: شهيرة تثير الجدل مجددًا حول حجابهال!

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت الفنانة شهيرة صورة لها بدون حجاب، وظهرت بشعرها الطويل دون أن تضع قبعة كما اعتاد عليها جمهورها خلال الفترة الأخيرة.

ورغم أن هذه الصورة حيرت متابعيها ودفعتهم للتأكيد بأنها خلعت الحجاب، لكن شهيرة وضعت الصورة الرئيسية لها على حسابها بالفيسبوك وهي ترتدي حجاباً أبيض لتزيد حيرة جمهورها. وكانت ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين أكدت أن والدتها لا تمانع العودة للتمثيل، وأنها تلقت عدداً من العروض الفنية واعتذرت عنها لشعورها بأنها لا تتناسب معها.