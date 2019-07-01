- 1/2
- 2/2
حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت الفنانة شهيرة صورة لها بدون حجاب، وظهرت بشعرها الطويل دون أن تضع قبعة كما اعتاد عليها جمهورها خلال الفترة الأخيرة.
ورغم أن هذه الصورة حيرت متابعيها ودفعتهم للتأكيد بأنها خلعت الحجاب، لكن شهيرة وضعت الصورة الرئيسية لها على حسابها بالفيسبوك وهي ترتدي حجاباً أبيض لتزيد حيرة جمهورها. وكانت ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين أكدت أن والدتها لا تمانع العودة للتمثيل، وأنها تلقت عدداً من العروض الفنية واعتذرت عنها لشعورها بأنها لا تتناسب معها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: شهيرة تثير الجدل مجددًا حول حجابهال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.