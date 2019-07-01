البيت الفني للمسرح ينعي الفنان عزت أبوعوف

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي وافته المنية فيالساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات، أسكنه الله فسيح جناته،
يذكر أن الفنان عزت أبوعوف توفى فجر اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 71 عام بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.
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