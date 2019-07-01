شاهد.. كارمن سليمان تنعى القدير عزت أبوعوف

نعت الفنانة كارمن سليمان، الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الاثنين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتبت "سليمان" عبر صفحتها قائلة :"إنا لله وإنا إليه راجعون" البقاء لله في الفنان الرائع عزت أبو عوف". يُذكر أن الفنان عزت أبو عوف توفى فجر، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.

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