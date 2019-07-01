شاهد.. فتحي عبدالوهاب ناعيًا القدير عزت أبوعوف: إلى لقاء يا أستاذ

نعى الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان الراحل عزت أبوعوف، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتب "عبدالوهاب" عبر صفحته قائلًا: "إلى لقاء يا أستاذ"، وتفاعل جمهوره مع المنشور داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر

والسلوان.

يذكر أن الفنان عزت أبوعوف توفى فجر اليوم، الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.