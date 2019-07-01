شاهد.. درة تنعى الفنان عزت أبوعوف بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة درة، الفنان الراحل عزت أبوعوف، الذي رحل عن عالمنا، فجر اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتبت درة عبر صفحتها قائلة: "منأجمل الشخصيات التّي عرفتها في حياتي.. لن يعوض فنيًا ولا إنسانيًا، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.. سنفتقدك كثيرًا.. وداعًا الفنان الكبير
يذكر أن الفنان عزت أبوعوف توفى فجر اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.
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