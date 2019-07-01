منى زكي لـ عزت أبو عوف: هتوحشنا أوي يادكتور

نعت الفنانة منى زكي، الفنان الراحل عزت أبوعوف الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتبت "زكي" عبر حسابها قائلة: "اللهم ادخلوا الفردوس الأعلي هتوحشنا أوى يا دكتور.. الفاتحة". يذكر أن الفنان عزت أبوعوف توفى فجر اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.

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