شاهد.. بوسي شلبي تنعى الرحل عزت أبوعوف

نعت الإعلامية بوسي شلبي، الفنان الراحل عزت أبوعوف، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الإثنين. قالت بوسي على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام: "الله يرحمك"، وتفاعل الجمهور مع المنشور داعين له بالمغفرة والرحمة، وأن يجعل الله مثواه الجنة. "الله يرحمك"، وتفاعل الجمهور مع المنشور داعين له بالمغفرة والرحمة، وأن يجعل الله مثواه الجنة. يذكر أن الفنان عزت أبوعوف توفى فجر اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.

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