شاهد.. مهرجان دبي السينمائي ناعيًا عزت أبوعوف: ستظل في القلوب

نعى مهرجان دبي السينمائي الدولي، الفنان الراحل عزت أبو عوف عبر حسابه على موقع إنستجرام، بكلمات معبرة عن مشواره الفني.

نشر حساب المهرجان صورة للراحل معلقًا عليها: "وداعًا عزت أبو عوف.. نجم أضاء الشاشة

بحضور أخاذ وأداء رائع وتجسيد مميز لمختلف الأدوار والشخصيات.. ستظل في قلوب الملايين".

يذكر أن الراحل عزت أبو عوف توفى فجر اليوم عن عمر ناهز الـ71

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عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه عانى في الفترة الأخيرة من أمراض في الكبد والقلب.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور لأبو عوف في إعلان لإحدى شركات الاتصالات في شهر رمضان الماضي 2019، وظهرت عليه علامات المرض حيث فقد الكثير من الوزن.

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