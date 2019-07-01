شاهد.. هاني رمزي ينعى الراحل عزت أبوعوف

نعى الفنان هاني رمزي، الفنان الكبير عزت أبو عوف الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض

وقال رمزى على صفحته الرسمية تويتر، :"‏‏‏الله يرحمك يا زيزو يا أعز وأغلى صديق يا

أجمل فنان وإنسان عرفته عارف إن فراقك صعب قوى لكن هى الدنيا كدة وده أمر الله وربنا يصبرنا ويعزى كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامة ياحبيبى ‎#عزت_أبوعوف".