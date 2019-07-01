شاهد.. حليمة بولند متنكرة وشكل اردافها يثير التساؤلات!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 12:54 مساءً - تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للاعلامية الكويتية حليمة بولند ظهرت فيه وهي تسير متنكرة في احد المطارات.

وظهرت حليمة بولند في الفيديو مرتدية فستاناً ضيقاً أظهر بروز أردافها بشكل ملحوظ. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات والانقادات التي وصلت إلى حد السخرية حيث اعتبر بعضهم أنها قامت بحشوها.

ومما كتبوا: “حركات إغراء بريالين” و”تليتابيز يمشي في المطار” و”مبسوطة بالمخدة الي وراها ليتها عاد حقيقية”.