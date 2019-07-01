شهيرة تثير الجدل بنشر صورة بدون حجاب

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 12:54 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا صورة للفنانة المصرية ” شهيرة ” تظهر بها بدون حجاب .

وكانت قد قامت الفنانة شهيرة بنشرها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وظهرت بشعر أصفر طويل دون ان تضع قبعة كما اعتاد عليها الجمهور في الفترة الأخيرة .

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مما أثار حالة من الجدل بين متابعيها حول خلعها للحجاب نهائيا أم الاستمرار عليه .

وكانت شهيرة قد كانت قد أصدرت بيانا قبل فترة أكدت أنها وإن كانت تتخفف في حجابها عما كانت تفعله من قبل فذلك من باب أنها أصبحت أكبر سنا ولم تعد فتنة للشباب .

وقامت بوضع الصورة الرئيسية لها على حسابها ” فيس بوك “وهي ترتدي حجاباً أبيض .