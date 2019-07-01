شكرا لقرائتكم خبر عن "ترميم المخطوطات".. دورة لحفظ النوادر في الشارقة والان مع التفاصيل

احتضن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الدورة الدولية الثانية عشرة في حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات التي انطلقت في 10 يونيو (حزيران) واستمرت 3 أسابيع.

رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم بالمركز، د. بسام داغستاني، وحضرها مشاركون استضافهم المركز من مكتبة بلدية نابلس في فلسطين، ومؤسسة كاشف الغطاء العامة في العراق، ومركز المخطوط والتراث في طاجاكستان، وجامعة مركز الثقافة في الهند، بحسب بيان صحفي للمركز.

ويهدف المركز من خلال هذه الدورة إلى توثيق التعاون في مجال حفظ المخطوطات بين المركز والمكتبات والمراكز العالمية، وتدريب عدد من العاملين فيها على عمليات الحفظ والمعالجة والترميم، مما يساعد في نشر الوعي بأهمية المحافظة على المخطوطات والوثائق التاريخية والكتب النادرة.

وتناولت الدورة التدريب العملي على عمليات الترميم اليدوي، والترميم الآلي، والتجليد العربي الإسلامي للكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية.