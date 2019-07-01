فيلم "حكاية لعبة 4" يتصدر الإيرادات بـ57.9 مليون دولار

تصدَّر فيلم "توي ستوري 4" (حكاية لعبة) شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققاً 57.9 مليون دولار، وفق شركة "أكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.



وحقق هذا الجزء الـ4 من مغامرات الشريف وودي وباز من إنتاج "بيكسار" حتى الآن إيرادات بلغ مجموعها 236.9 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا إضافة إلى 259 مليوناً في الخارج.

وحل في المركز الثاني فيلم الرعب "أنابيل كامز هوم" محققا 20.4 مليون دولار، بينما جاء في المركز الـ3 الفيلم الرومانسي الفكاهي "يسترداي" بإيرادات بلغت 17 مليون دولار.

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وذهب المركز الـ4 إلى فيلم "علاء الدين" من بطولة ويل سميث، مينا مسعود وناومي سكوت، وحقق 9.3 مليون دولار.

واحتل فيلم "ذي سيكريت لايف أوف بيتس 2" المركز الـ5 محققاً 7.1 مليون دولار، تلاه فيلم "من إن بلاك: إنترناشونال" مسجلاً 6.6 مليون دولار.

وجاء في المركز الـ7 فيلم "أفنجرز: إندجيم" بإيرادات بلغت 5.5 مليون دولار، وثامناً حل "تشايلدز بلاي" مع 4.3 مليون دولار.

أما المركز الـ9 فكان من نصيب "روكيتمان" محققاً 3.9 مليون دولار، وتذيل ترتيب أفضل 10 أفلام "جون ويك: تشايتر 3 - بارابيلوم" مع 3.2 مليون دولار.