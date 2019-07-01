نجوم الفن ينعون عزت ابو عوف

نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفنانون من داخل مصر وخارجها الممثل والموسيقي عزت أبو عوف الذي توفي اليوم الاثنين عن عمر ناهز 70 عامًا.

وكان أبو عوف خضع لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها لكنه عانى من عدة مشكلات صحية حيث تدهورت حالته الصحيّة مؤخراً بشكل كبير أدخل على اثرها الى المستشفى.

وكتبت صفحة النقابة الرسمية عبر موقع فايسبوك “إن الفنان الراحل كان نموذجًا للفنان المحترم والخلوق.. كان وسيظل رمزا من رموز الفن المصري”.

كما نعاه عدد كبير من الفنانين في العالم العربي.

احمد السقا: وداعا جنتل مان السينما المصرية ربنا يرحمك ويغفرلك ياللي أسعدتنا سنين.

نانسي عجرم: رحل من رسم على وجوهنا أصدق الابتسامات.. رحم الله الفنان.

محمد امام: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف الله يرحمه ويصبر أهله.

داليدا خليل: عزت ابو عوف مصر تخسر احد ابرز رواد الفن الجميل الفنان عزت ابو عوف الموهوب حتى الابداع .. رحمه الله و احر التعازي لاسرته و للشعب المصري الشقيق

ادوارد: وداعا للمبدع الكبير دكتور عزت ابو عوف لقد احببتك كثيرا هتوحشني

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اليسا: عزت أبو عوف… تاريخ إبداع وفرح ومجد من مصر للعالم العربي كلو، الله يرحمو. أعماله الخالدة ستبقى في وجداننا جميعا

عمرو دياب: إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي د. عزت ابو عوف، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته

تامر حسني: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء الله توفى الفنان الكبير المحترم والاب عزت ابو عوف اسألكم الفاتحه والدعاء له بالرحمه اللهم إرحم جميع موتانا يارب

محمد هنيدي: البقاء لله في المحترم الجميل عزت ابو عوف

رانيا يوسف: إنا لله وإنا اليه راجعون، فقدنا فنان كبير وخلوق تعلم منه الكثيرون، وداعا الدكتور عزت ابو عوف.

أمير طعيمة: سبحان من له الدوام، الفنان الكبير عزت ابو عوف في ذمة الله. ربنا يرحمه برحمته الواسعة.

سعيد الماروق: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي الفنان الكبير الدكتور عزت أبو عوف الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.

فيفي عبده: ‏ ‏أن لله وأنا إليه راجعون توفا إلى رحمة الله تعالى الأخ العزيز الفنان عزت ‏أبو عوف ارجو الدعاء له بالمغفره والرحمة والغفران

نذكر ان عزت ابو عوف بدأ مشواره الفني في نهاية الستينات من خلال بعض الفرق الموسيقية التي انضم لها وأخرى ساهم في تأسيسها قبل أن يشكل مع شقيقاته منى ومها ومنال ومرفت فريقا غنائيا باسم (4 ام) وحقق نجاحًا كبيرًا استمر نحو 12 عامًا.

الممثل الكبير عزت ابو العوف في ذمة الله