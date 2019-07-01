الحفل الأسطوريّ "مجيديات".. مرتبط بتحسّن الحالة الصّحيّة لـ"عريسها"!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن رئيس الهيئة العامة للتّرفيه، السّعوديّ تركي آل الشيخ، أنّ العاصمة الرّياض ستحتضن إحدى أكبر الحفلات الغنائية، خلال فعاليات "موسم الرياض"، والذي سينطلق أكتوبر المقبل.
وقال في تغريدة خلال حسابه الرسمي على تويتر: "اجتمعت اليوم مع أخي الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله واتفقت معه في موسم الرياض على حفلة تاريخية عالمية بمسمى مجيديات، تكريماً لأحد عمالقة الفن العربي".
وكان لغياب عبدالمجيد عن السّاحة الفنيّة، الأثر الكبير لدى محبّيه، وكشفت بعض وسائل الإعلام، أنّ غيابه كان بسبب تعرّضه لوعكة صحيّة أجبرته على الذّهاب خارج المملكة للعلاج، وتأثّر كثيراً عبدالمجيد، بإنتشار خبر مرضه، فأصبح يظهر بشكل مستمرّ ومغاير في وسائل التّواصل الاجتماعيّ، لإثبات وجوده، حتى أصبح يتعاطى مع الجمهور بشكل مختلف عن السّابق، وعلى مدار السّاعة.
وفي إحدى الإذاعات، ظهر عبدالمجيد، وأكّد تعرّضه لوعكة صحيّة، اجبرته على الابتعاد عن الغناء، نزولاً لنصائح الأطباء حتى تتحسّن حالته.
ومن المؤكّد، أنْ يكون ظهور الفنان عبدالمحيد عبدالله في الرّياض أسطوريًا، ومرتبطًا كليًا بتحسّن حالته الصّحيّة واستقرارها، وماعدا ذلك، يعتبر مغامرة ومخاطرة.
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