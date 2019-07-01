إليسا توجه رسالة نارية للساخرين من شكلها

القاهرة - لايف ستايل
وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة نارية للأشخاص المتنمرين على شكلها، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".
وغردت إليسا لجمهورها قائلة: "لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن".
ويعود سبب سخرية وتنمر البعض على النجمة اللبنانية من عوجة فمها نتيجة خضوعها للعديد من العمليات التجميل التي غيرت من شكلها كثيرًا.
وعلى صعيد آخر، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي في مهرجان أعياد بيروت نهاية شهر يوليو الجاري.
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