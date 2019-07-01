شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مصر و الوطن العربى ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وبكلمات كلها حزن ووجع، نعته الفنانة إلهام شاهين، قائلة : "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أرحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وأنتقلت إلي جوارك رحم الله روحاً كان وجودها في الدنيا جميلاً".



إلهام شاهين

وكتبت الفنانة إسعاد يونس، قائلة:" وداعا الصديق الغالي و الفنان القدير الدكتور عزت أبو عوف، الطيبون يرحلون تباعا، إنا لله و إنا إليه راجعون"



اسعاد يونس

كما عبر الفنان عمرو يوسف، عن حزنه الشديد لرحيل مايسترو الفن عوت أبو عوف، قائلا:" كنت وستظل قامة فنية كبيرة، فقدنا فنان راقي، انسان طيب وخلوق البقاء لله في وفاة الدكتور الفنان عزت أبو عوف نسألكم الفاتحة"، أما الفنانة حلا شيحة كتبت قائلة:"البقاء لله رحل الجميل الذي لن يتكرر ".



عمرو يوسف

أما الفنان أحمد فلوكس، قال: " الله يرحمك يا اجدع و أنضف و أحن فنان و إنسان انا شوفته في حياتي. وداعا يا برنس الفن و برنس الاخلاق".



أحمد فلوكس

بينما عبر الفنان محمد فؤاد، عن حزنه لرحيل أعز الناس على قلبه و أستاذه الفنان الكبير عزت أبو عوف، قائلا:" رحمة الله عليك يا أعز و أغلي الناس..رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب و أخلص أخ و أوفي صديق.. رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز.. نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم و أن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة..وداعا يا دكتورعزت أبو عوف".

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محمد فؤاد

كما كتبت الفنانة سمية الخشاب، قائلة: " ان لله وانا اليه راجعون ورحلَ مايسترو الفن المصـري ، الفنان الأنيق ، كنت راقى جدا فتمثيلك ومحترم ربنا يرحمك يارب ... فنان خفيف الروح متعدد المواهب عزت ابو عوف ف ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له و يسامحه و يجعل مثواه الجنة ان شاء الله".



سمية الخشاب

فيما حكت الفنانة دنيا سمير غانم، عن المواقف التى مرت بها فى التصوير مع الراحل الفنان عزت أبو عوف، قائلة: " البقاء لله ربنا يرحمه يا رب ، من أطيب و أنقي الناس اللي اتعاملت معاهم في حياتي، و اتشرفت بالعمل معاه في مسلسل عباس الأبيض و فيلم لا تراجع ولا استسلام و مسلسل نيللي و شريهان.. البقاء لله نسألكم الفاتحة والدعاء".



دنيا سمير غانم

وكتبت بشرى، قائلة:" وداعا يا صاحب المقام الرفيع ...ابويا و اخويا و صديقى و ابنى و استاذى و حبيبى ..عايزة افتكرك كدة و انت كعادتك متفائل و مبتسم و جواك طفل عمره ما بيكبر رغم الحزن العميق و الدفين على فراقك و جرح لن يلتئم..مين ما يحبكش يا عزت؟!! مفيش حد ...البقاء لله ولا اله الا الله و العزاء لمصر".



بشرى

وقالت الفنانة أروى، " الله يرحم عزت أبو عوف انت من الكبار و الكبار لا يرحلون يل يخلدون ان لله و ان اليه راجعون".



أروى

وكتب الفنان مصطفى شعبان،" اللهم تقبله من الصالحين بقدر ما أعطى من بهجه و سرور و محبه و رقى فى الأخلاق و السلوك هتوحشنى يا حبيبى".