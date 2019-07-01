بعد السخرية من احد صورها.. اليسا ترد: “آخر همي”

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 11:53 صباحاً - ردت النجمة اللبنانية اليسا على التنمر الذي تعرضت له من خلال التعليقات السلبية على احدى صورها بالقول “آخر همي”.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها اليسا عبر حسابها على تويتر حيث قالت “لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن ” مرفقة التغريدة بهاشتاغ “انا اليسا”.

وكانت اليسا قد تلقت تعليقات سلبية على اخر صورة نشرتها حيث رأى العديد من الجمهور أن المرض غير شكلها، ورجح آخرون أنها لم تستخدم “فلتر سناب شات” أو “الفوتوشوب”، لذلك بدت مختلفة.