نجوم مصر ينعون ” جنتلمان الشاشة ” بكلمات مؤثرة

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 11:53 صباحاً - أعرب العديد من نجوم وفناني الوسط الفني في مصر عن حزنهم الشديد لوفاة الفنان المصري عزت أبو عوف والذي افته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز ال 71 عاما بعد صراع مع المرض .

حيث حرص عددا من الفنانين على توديع الفنان الراحل بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .

فكتب الفنان ” محمد هنيدي ” عبر حسابه على تويتر قائلا : “البقاء لله في المحترم الجميل عزت أبو عوف ” .

ونشرت الفنانة ” رانيا يوسف ” صورة للفنان الراحل عزت أبو عوف وعلقت عليها قائلة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا فنانًا كبيرًا وخلوقًا تعلم منه الكثيرون، وداعًا الدكتور عزت أبو عوف ” .

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ونشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” صورة جمعتها بالفنان الراحل وعلقت : ” البقاء لله توفي الفنان المحترم الراقي الخلوق الدكتور عزت أبوعوف رحمه الله وثبته عند السؤال وأسكنه فسيح جناته، قلبي حزين جدًا، خالص عزائي لأسرته الكريمة إنا لله وإنا إليه راجعون“ .