أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في العالم

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 11:53 صباحاً - تشهد العاصمة الإماراتية أبو ظبي موعدا في نهاية عام 2020 مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في العالم والتي ستحمل إسم ” سنو أبو ظبي ” . تمتد سنو أبو ظبي على مساحة 11600 متر مربع مقسمة إلى مناطق ومساحات مميزة . وتضم الحديقة الثلجية 13 لعبة متنوعة ومعالم ترفيهية تناسب الجميع .. وسوف يستمتع الزوار بمحموعة من الأنشطة الفريدة التي تستضيفها شخصيات كرتونية . Advertisements وتسير أعمال تشييد الحديقة حيث جار تركيب الدعامات الأولى للهيكل وعند افتتاحها ستحافظ الحديقة على درجة حرارة تبلغ ” -2 ” درجة مئوية مع ثلوج تغطيها حتى ارتفاع 50 سنتيمتر . ويتم إنشاء سنو أبو ظبي ضمن مرافق مشروع ” ريم مول ” الذي تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار .

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