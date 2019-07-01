سيلفي تجمع وائل كفوري مع نوال الزغبي بعيد ميلادها

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 11:53 صباحاً - نشرت الفنانة ​نوال الزغبي​ صورة جديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تجمعها بالفنان ​وائل كفوري​. السيلفي التي التقطها وائل كتبت نوال تعليقاً عليها : “عندما يلتقط ملك الرومانسية السيلفي”. وتتلقى نوال مجموعة من المعايدات على وسائل التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ميلادها، كما هنأها العديد من الفنانين والفنانات بينهم الفنان ناجي أسطا الذي كتب لها:”كل سنة بتمرق و انتي جوهرة بتغلي بقلوب كل محبينك… عقبال المية يا رب”.

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