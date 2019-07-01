وائل جمعة : منتخب مصر غير مرشح للتتويج بأمم إفريقيا .. ويفتح النار على مدرب و لاعبي المنتخب بسبب وردة

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 11:53 صباحاً - وجه وائل جمعة لاعب النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر السابق هجوما عنيفا على اداء ومستوى المنتخب المصري الذي قدمه في مباريات زيمبابوي والكونغو ضمن مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر .

مشيرا إلى إنه يرى أن المنتخب المصري ليس من ضمن المرشحين للفوز ببطولة الأمم الإفريقية .

وأضاف جمعة خلال حديثه بالاستوديو التحليلي لقناة ” بي إن سبورت ” أن المنتخب الوطني يقدم اداءا غير مقنعا ويفقد الثقة بسبب المستوى المتواضع الذي يقدمه على الرغم من تحقيقه الفوز في المباريات بفضل المجهودات الفردية من جانب بعض اللاعبين وافتقار المنتخب لوجود خطة للعب من جانب المدرب والجهاز الفني أو تبديلات جيدة وغياب دوره .

وقال أن منتخبي الجزائر والمغرب من المنتخبات التي أكدت وبقوة ترشحها للفوز بالبطولة بعد الاداء المتميز لهما خلال مبارياتهم في البطولة .

وعلى جانب آخر وصف وائل جمعة ما حدث في المنتخب مع أزمة اللاعب عمرو وردة بإنه شئ غير مسبوق وأن تلك الواقعة جعلت اللاعبين أقوى من اتحاد الكرة والجهاز الفني .

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قائلا : ” ما حدث في المنتخب شئ غير مسبوق ولم أشاهده طوال تاريخي مع المنتخب بأن يصدر اتحاد الكرة قرارا باستبعاد لاعب ثم يتم إعلان التراجع عن هذا القرار بضغط من اللاعبين ” .

وتابع : ” لأول مرة اللاعبين يكونوا أقوى من الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني ” .

وفتح وائل جمعة النار على مدرب منتخب مصر ” خافيير أجيري ” بعد قرار عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب حيث قال إنه سقط من نظره ومن نظر الجماهير قائلا : ” سلبية أجيري في التعامل مع أزمة وردة الأخلاقية وعدم وضوح دوره يؤكد إنه لا يمتلك شخصية وإنه أتى إلى مصر لإنه بدون عمل .. موقف لا يليق بمدرب منتخب مصر ” .