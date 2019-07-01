شاهد.. رهف القنون تجيب على سؤال عن السبب الحقيقي لهروبها من السعودية!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 11:53 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسعودية اللاجئة إلى كندا، رهف القنون، أثناء اجابتها على اسئلة متابعيها.

وتظهر رهف في الفيديو وهي تجيب على سؤال “السبب الحقيقي لهروبك من السعودية” لترد قائلة “هايجة من اهلي اذا جلست عندهم كم شهر بنقتل”.

غير ان شاب يجلس الى جانبها قال “كانت ستقتل لانهم كمشوها مع عامل البقالة هذه الحقيقة” غير ان رهف قالت ضاحكة “يكذب يكذب”.