شكرا لقرائتكم خبر عن "الأبواب المقفلة" تفتتح "القراءة الكبرى" بالإسكندرية والان مع التفاصيل

اختيرت مسرحية "الأبواب المقفلة" للفيلسوف الفرنسي الشهير والروائي والكاتب المسرحي جان بول سارتر، لتكون افتتاحية برنامج "القراءة الكبرى"، في مكتبة الإسكندرية، والذي يقام في دورته الحادية عشر.

و"القراءة الكبرى" برنامج صيفي موجه للشباب واليافعين، ويستمر حتى سبتمبر (أيلول) 2019، قطاع المكتبات المصرية بالتعاون مع كل من "أمديست" و"الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية"، و"مؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا"، بحسب موقع المكتبة.

ويتضمن البرنامج أنشطة أدبية وثقافية وتعليمية متنوعة، فيتم اختيار عمل أدبي معين بهدف تشجيع الجمهور العام على القراءة والتعبير عن أفكاره بطريقة إبداعية.