شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات كُتب الخيال أمام المؤلفات الواقعية في بريطانيا والان مع التفاصيل

أكد التقرير السنوي لجمعية الناشرين البريطانية، تراجع مبيعات كتب الخيال في العام الماضي، بـ 7٪، بما يعادل 359 مليون جنيه إسترليني.

ووصل الانخفاض إلى 4٪ في مبيعات الخيال الرقمية، أي ما قيمته 229 مليون جنيه إسترليني، مع انخفاض مبيعات الخيال العام 3٪ في 2018 أي نحو 588 مليون جنيه إسترليني.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت مبيعات الكتب غير الخيالية 1٪، إلى 954 مليون جنيه إسترليني، مع ارتفاع الإيرادات الرقمية بـ 10٪ للمبيعات المادية المتبقية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "غارديان"، لاحظت جمعية الناشرين أداءً متميزاً للكتب غير الخيالية،التي نمت بنسبة تقارب 30٪ في الأعوام الخمسة الماضية، وكذلك النمو "الهائل" للكتاب المسموع، بـ43٪ بين 2017 و2018.