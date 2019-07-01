ماجد المهندس نجم صيف أبها في السعودية

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي النجم العراقي ماجد المهندس حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “حفلات صيف أبها 2019” في المملكة العربية السعودية مساء الأحد 21 تموز/يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يقدّم ماجد المهندس على مسرح طلال مداح (المفتاحة) في أبها باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

الحفل سيقام بدعم من ‎هيئة الترفيه، ومن تنظيم وإشراف شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وتشارك فيه إلى جانب ماجد المهندس الفنانة اللبنانية نجوى كرم.

تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “أوقعلك عقد” من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس.