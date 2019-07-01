متابعة بتجــــــــــرد: يحيي النجم العراقي ماجد المهندس حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “حفلات صيف أبها 2019” في المملكة العربية السعودية مساء الأحد 21 تموز/يوليو الجاري.
ومن المقرر أن يقدّم ماجد المهندس على مسرح طلال مداح (المفتاحة) في أبها باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.
الحفل سيقام بدعم من هيئة الترفيه، ومن تنظيم وإشراف شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وتشارك فيه إلى جانب ماجد المهندس الفنانة اللبنانية نجوى كرم.
تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “أوقعلك عقد” من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المهندس نجم صيف أبها في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.