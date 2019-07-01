صورة لـ نادين نسيب نجيم مع ولديها.. “الحب الحقيقي”

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على موقع انستجرام بصورة جديدة لها مع ولديها، هيفن وجيوفاني، بدون أن تُظهر ملامحهما بشكل واضح.

وقد أرفقت نادين نسيب نجيم الصورة بتعليق كتبت فيه: “الحب غير المشروط الحب الحقيقي… حب بلا حدود الله يحميكم ويخليلي ياكم ويحمي ولاد العالم آمين يا رب”.

وقد تفاعل متابعو نجيم بشكل كبير مع الصورة التي حصدت إعجاب أكثر من 350 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم تصدّرت سباق دراما رمضان المنصرم وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل “خمسة ونص” الذي حصد أعلى نسب مشاهدة تلفزيونية.