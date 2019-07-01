متابعة بتجــــــــــرد: يُقدم المعجبون بشكل دائم على خطوات لافتة ومميزة ليعبروا عن حبهم لنجومهم المفضلين.
وقد نشرت صفحة تابعة لمعجبي النجمة الإماراتية أحلام فيديو لشاب يظهر فيه وهو يقوم بخطوة خارجة عن المألوف تعبيرًا عن محبّته لفنانته المفضلة.
وبحسب اللقطات، فقد قام المعجب بقص شعره بطريقة إبداعية، إذ رسم له الحلاق وجه أحلام على رأسه بطريقة محترفة جدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر معجب يقوم بخطوة مميزة جدًا من أجل أحلام – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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