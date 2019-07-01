"محترم ومتعدد المواهب وإنسان".. نجوم الفن ينعون عزت أبوعوف

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان الكبير عزت أبوعوف في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتسابق الفنانون لنعي الراحل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بـ"الممثل العبقري والفنان متعدد المواهب"، معتبرين أنه "سيظل رمزا من رموز الفن المصري".

وخضع أبوعوف لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها، لكنه عانى من مشكلات صحية مؤخرا أدت لتدهور صحته، ومكث داخل أحد المستشفيات بالقاهرة نحو شهر ونصف الشهر قبل أن يلقى ربه.

نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الممثل والموسيقي الكبير عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت إن الفنان الراحل "كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق، وسيظل رمزا من رموز الفن المصري".

وغرد الفنان محمود البزاوي عبر تويتر: "وداعا لمتعدد المواهب، وداعا للممثل العبقري، وداعا للموسيقار الجميل، وداعا للإنسان العظيم، وداعا لصاحب الطلة المبهجة، وداعا لصاحب الذوق الرفيع.. وداعا أستاذي عزت أبوعوف".





وكتب الفنان الكوميدي محمد هنيدي، عبر فيسبوك: "من النادر جدا إنك تقابل حد محترم زي عزت أبوعوف.. البقاء لله هتوحشنا".

ووصف المطرب محمد فؤاد، في بيان أصدره، أبوعوف بـ"أعز وأغلى الناس"، وقال: "رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب، وأخلص أخ وأوفى صديق، رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز.. وداعا يا دكتور".

وقدم محمد عادل إمام العزاء لأسرة الراحل ومحبيه، وغرد عبر تويتر: "البقاء لله في الفنان الكبير.. الله يرحمه ويصبر أهله".

وكتب الفنان هاني رمزي، عبر صفحته على "فيسبوك": "مع السلامة يا أغلى وأعز صديق، فراقك صعب قوي، مع السلامة يا صاحبي".

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ونعى الشاعر أمير طعيمة الراحل، وكتب: "سبحان من له الدوام، ربنا يرحمه برحمته الواسعة".

وعبرت الممثلة رانيا يوسف عن حزنها لوفاة أبوعوف، وغردت: "فقدنا فنانا خلوقا وكبيرا تعلمنا منه الكثير، وداعا الدكتور عزت أبوعوف".





كتب الممثل شريف منير عبر صفحته: "ستبقى دائما في قلوب كل من حظي بشرف صداقتك، وفي قلوب كل من أثريت حياتهم بمواهبك وبذوقك الرفيع، وبجمال شخصيتك".

ووصفت الفنانة دينا الراحل بـ"الفنان الراقي المحترم"، وكتبت عبر حسابها الرسمي على أنستقرام: "يارب ارحمه برحمتك الواسعة.. نسألكم الدعاء للدكتور عزت أبوعوف".

وكتب الفنان إدوارد: "أكيد عمرنا ما هننساك ولا هننسى إبداعك".

وغرد الفنان تامر حسني: "توفي الفنان الكبير المحترم والأب عزت أبوعوف.. نسألكم الفاتحة والدعاء".





ولد أبوعوف في بيت موسيقي، إذ كان والده الملحن المعروف أحمد شفيق أبوعوف، العميد السابق لمعهد الموسيقى العربية، وحصل على بكالوريوس الطب، لكن شغفه بالموسيقى والفن كان أقوى من أن يقاومه.

بدأ مشواره الفني في نهاية الستينيات، من خلال بعض الفرق الموسيقية التي انضم لها وأخرى أسهم في تأسيسها، قبل أن يشكل مع شقيقاته منى ومها ومنال وميرفت فريقا غنائيا باسم (4 إم)، وحقق نجاحا كبيرا استمر نحو 12 عاما.

وضع الموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال الفنية، منها مسلسل "حكاية ميزو" ومسرحية "الدخول بالملابس الرسمية"، وكانت انطلاقته السينمائية من خلال دور صغير في فيلم "أيس كريم في جليم" عام 1992، بطولة عمرو دياب وسيمون.

أبوعوف تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لسنوات عدة، قدم على مدى مشواره أدوارا متنوعة في أكثر من 80 فيلما، من بينها: "إسماعيلية رايح جاي" و"أسرار البنات" و"أرض الخوف" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"الديكتاتور" و"واحد من الناس" و"عمر وسلمى" و"حسن ومرقص".

كما شارك في عشرات المسلسلات التلفزيونية، من أبرزها: "العائلة" و"هوانم جاردن سيتي" و"أوراق مصرية" و"أوبرا عايدة" و"الدالي" و"شيخ العرب همام" و"اتهام" و"باب الخلق".