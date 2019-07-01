جهاد ياسين: مروان حدّاد صانع النّجوم ونعم أنا محسوب على هذه الشركة

عرفناه في الإعلانات والفيديو كليبات، وفي الأشهر الماضية رأيناه ممثّلاً في “البيت الأبيض” و”أدهم بيك” و”أوّل نظرة” وفي “الباشا” أدّى دور الشّيخ صالح إنّه الممثّل اللبناني جهاد ياسين الّذي حلّ ضيفًا على إذاعة لبنان الثقافة واستقبله الدّكتور عماد عبيد بلقاء خاصّ.

جهاد تحدّث عن والده الرياضي محمود ياسين وكم نصحه ألاّ يسلك طريق الرياضة لأنّه لم يجد الدعم الكافي. وقال: أمارس الرياضة ولكني لم أحترفها ولم أعرض بحياتي أزياء ولم أشارك بـ Mr Lebanon لأنّ صيتهما لا يُشجّع

أعطِ صفة لـ:

– كريستين بطرس: رائعة

– مروان حدّاد: صانع النّجوم

– نقولا معوّض: نظيف

– أنور نور: صديق

– رشيد عسّاف: أستاذ كبير

– دانييلا رحمة: عفويّة

جهاد تحدّث عن نجاح “الباشا” وأكّد أنّه لم يُبلّغ بعد عن جزء ثالث ولكن سمع وقرأ الخبر، كما أكّد أنّ “الباشا” نجح وبالإضافة إلى نسب التّصويت هناك ردّة فعل النّاس الذين باتوا يردّدون جمل الباشا والشيخ صالح…

من أفضل؟

– ممثّل: قصي خولي

– ممثّلة: سيرين عبد النّور وجهان الخماس

– فنّان: راغب علامة

– فنّانة: إليسّا

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– مسلسل رمضاني: الباشا

– محطّة للدراما: الجديد

نعم أم لا؟

– أندم على أمور كثيرة قمت بها في حياتي؟ نعم

– انعرض عليّ هدايا كثيرة؟ لا

– جمالي خدمني؟ نعم

– عائلتي الصّغيرة خطّ أحمر؟ نعم

– أملك ثروة وأتسلّى بالتمثيل؟ لا

– مع الزواج المدني؟ لا

– سأتابع في تصوير الكليبات؟ نعم

– نحن على منافسة مع الممثلين السوريين؟ لا

-سأصبح نجمًا أولاً في مجال التمثيل؟ نعم

– نلت كلّ مستحقّاتي من مروى غروب؟ نعم

– أنت محسوب على مروى غروب؟ نعم

كثيرون فاجأوا جهاد منهم المخرج كنان إسكندراني، جورج روكز، الكاتبة كريستين بطرس وأجمعوا على أخلاق جهاد والتزامه بدوره اثنى على هذا اللقاء ووعد المستمعين بأدوار جديدة وسيكون العاشق قريبًا الذي يحبّ ويتعذّب كما أكّد أنّه متزوّج وله ولد فهو “ابو أمير”.