خاص – التوافق والتوازن في حياة رجل ريادي

التوافق والتوازن في حياة رجل يقتضي بأن ينشغل المرء في أعماله اليومية إنشغالاً تاماً، اما هذا الرجل لا يفرط بواجباته الأخرى على حساب ذلك.

فعلى الرغم من أشغاله واستثماراته المنتشرة في شتى المجالات، إلا إنه يتفرغ لأجل قضاء اوقاتاً ممتعة مع عائلته واصدقائه.

هذه مزايا الرجل الذي يوزن حياته ويدرك بأن الحياة القيّمة هي في توازن الأمور وليس في إدمان عمل واحد على حساب الواجبات الأخرى.

Advertisements

هذا ما يقوم به فعلاً صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الشيخ فهد زاهد، فهو يدرك جيداً بأن الإنسلاخ عن مهامه المهنية الاساسية واجب عليه، ليعطي حق الوقت لأسرته وأولاده، حيث قام مؤخراً برحلة الى جزيرة “كريت” اليونانيّة برفقة إبنته والاولاد في إحدى المنتجعات الهادئة لإمضاء الوقت القيّموالثمين معهم وممارسة بعض الرياضات البحرية والتنزه حول الجزر بقارب شراعي والاستمتاع بتواجدهم بجواره في بيئة جميلة وهادئة، على أن يعود مرة أخرى بروح وطاقة إيجابيتين وإبتسامة تفاؤلية ليبدأ مهماته العمليّة إن كانت الاستثماريّة منها او الفنيّة.

وقد حصل موقع “الخليج 365” على بعض الصور من أجواء الرحلة المميزة لصاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وعائلته ولعل ذلك يكون عبرة لمن يضع اعماله في المرتبة الاولى في حياته على حساب العائلة التي تحتاجه لتكتمل انسانياً به فيكون لها الدعم والسند والحضن الدافىء.

نذكر ان الشركة الرائدة في انتاج الاعمال المصورة تستعد لطرح مجموعة كبيرة من أهم الأعمال لفنانين وهم: مروة ناجي، فيفيان مراد، عمر كرم، روان عليان وغيرهم.

كما اطلقت الشركة مؤخراً عدة اعمال لفنانين وهم باسكال مشعلاني، الوليد الحلاني، كاميليا ورد.