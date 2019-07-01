مها أبو عوف في مأزق بعد وفاة شقيقها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أربكت وفاة الفنان المصريّ، عزت أبو عوف، فجر اليوم الإثنين، حسابات شقيقته، مها، وفريق عمل مسريحة "3 أيام في السّاحل"، بطولة الفنان، محمد هنيدي.

وتوجّه فريق عمل المسرحيّة إلى المملكة العربيّة السعوديّة أمس الأحد، لتقديم عروض "3 أيام في السّاحل"، والمقرّر انطلاقها من 3 إلى 6 يوليو الجاري، بمدينة جدّة.

وجاءت وفاة أبو عوف، لتضع مها في مأزق، بسبب ضرورة عودتها إلى مصر، وبقائها خلال الأيام المقبلة بجوار عائلتها، لتلقّي العزاء وغيرها من الأموار الاعتياديّة، في مثل تلك المواقف.

ويُعدّ دور مها أبو عوف في المسرحيّة أساسيًا، ولا يمكن الاستغناء عنه، كما أنّ ضيق الوقت، لن يسمح بالعثور على بديل وتدريبه على دورها في العرض، قبل انطلاقه بـ48 ساعة.

Advertisements

وبات من المؤكّد عودة أبو عوف إلى القاهرة، لحضور مراسم تشييع الجنازة، في الوقت الذي يبحث فيه محمد هنيدي، مع المخرج مجدي الهواري، الخيارات المتاحة في غياب الفنانة المصريّة عن عروض المسرحيّة.

وتُوفي الفنان المصريّ، عزت أبو عوف، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، وكان آخر ظهور له، مشاركته مع النجم، عمرو دياب، في تصوير إعلان لإحدى شركات المحمول، والذي تمّ عرضه في شهر رمضان الماضي.

يُذكر، أنّ عروض مسرحيّة "3 أيام في السّاحل" بالمملكة، تأتي بالتعاون مع هيئة التّرفيه السّعوديّة، ضمن فعّاليّات موسم جدّة، وهي من بطولة محمد هنيدي، ومعه كلّ من أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، ندى موسى، بيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.