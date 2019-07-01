نبيل شعيل يكشفُ تطوّرات الحالة الصّحيّة للإعلاميّة "ماما أنيسة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان الكويتيّ، نبيل شعيل، عن أحدث ظهور للإعلاميّة، أنيسة محمد جعفر، الشّهيرة بـ"ماما أنيسة" حيث قام بزيارتها داخل المستشفى، وطمأن جمهورها في الوطن العربيّ على صحّتها.

وأكّد شعيل، في مقطع فيديو، جمعه بالإعلاميّة الشّهيرة، داخل المستشفى، وبثّه عبر حسابه على "إنستغرام"، أنّها أصبحت بخير، وحالتها الصّحيّة في تحسّن، مطالبًا الجميع بالترّيث، حتى لا يُفزع أحد بشأن حالتها الصّحيّة. مشدّدًا، على أنّها تستجيب للعلاج.

وأضاف النّجم الكويتيّ على لسانها قائلًا: "ماما أنيسة تقول أنا طيبة والجميع بجانبي في الكويت، وأنها كانت في غيبوبة وفاقت منها".

وظهرت الإعلاميّة أنيسة، وهي على سرير الشّفاء، ووجّهت رسالة لجمهورها قالت فيها: "الجميع بجانبي ولم يقصر أحد تجاهي، وإن شاء الله أكون أحسن".

من جهته، أعرب نبيل شعيل، عن أمنياته بالشّفاء العاجل للإعلاميّة الشّهيرة، والعودة إلى منزلها في أقرب وقت، كما أعرب عن أسفه لها، إذا تسبّب لها في أيّ إزعاج.

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وكانت الإعلاميّة الكويتيّة فجر السعيد، قد نشرت صورةً تجمعها بـ"ماما أنيسة" عبر حسابها الشّخصيّ بموقع "تويتر" وعلّقت قائلةً: "حبيبتي وحبيبة الكويتيين كلهم تمر بوعكة صحية في مستشفى السلام، ادعولها".

وأضافت: "ياما أسعدتكم وياما شاركت أجيالكم أغلبها من الـ 1961 وهي أم لكل الكويتيين، أرجوكم كثفوا الدعاء لها تستاهل ماما أنيسة".

وتفاعل روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، مع خبر تدهور الحالة الصّحيّة للإعلاميّة القديرة، ودعوا لها بالشّفاء العاجل، ووصفوها بأمّ الكويتيين، وحبيبة العرب، وأعادوا نشر صور قديمة لها.

يُذكر، أنّ الإعلاميّة أنيسة محمد جعفر، اشتهرت بحبها للأطفال، وقربها من الشّباب، وأُطلق عليها اسم "ماما أنيسة". ومن أشهر البرامج التي قدّمتها: "جنة الأطفال، مع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة"، وفي الإذاعة: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معًا، ومع الشباب، وغيرها.