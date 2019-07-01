محمد هنيدي يحقّقُ حلم طفل سعوديّ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة التّرفيه بالمملكة العربيّة السّعوديّة، على تحقيق حلم طفل سعوديّ، من ذوي الاحتياجات الخاصّة، من خلال جمعه بالنّجم المصريّ، محمد هنيدي، فور وصوله المملكة لعرض مسرحيّته "3 أيام في الساحل"’.

وشارك المستشار في الدّيوان الملكيّ السّعوديّ متابعيه، عبر حساباته على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، مجموعة من الصّور، ومقطع فيديو، لتوثيق هذه المقابلة.

وعلّق تركي آل الشيخ، على الصور بقوله: ‘"شرفتني يا حبيبي".

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وأعرب الطفل، خلال مقطع الفيديو، عن سعادته بمقابلة تركي آل الشيخ ومحمد هنيدي، واستعرض ألبوم جمع صورًا بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إضافة إلى مجموعة من الرّسومات الخاصّة، التي أبرزت موهبته الفنيّة.

ووصل الفنان المصريّ، محمد هنيدي، وأسرة مسرحيته الشّهيرة "3 أيام في الساحل"، إلى مدينة جدّة في أولي الجولات الخارجيّة للعمل، بمشاركة الفنانين محمد محمود، أحمد فتحي، ندى موسى، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامية طرابلسي، وغيره، وهي من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

وتدور قصّة العرض المسرحيّ حول مجموعة شخصيّات يعيشون في فيلا واحدة، ويجسد محمد هنيدي، بالمسرحيّة شخصيّة امرأة عجوز تدعى ‘‘حمامة هانم هاشتاج’’، ويرصد من خلالها المشاكل الاجتماعيّة بطريقة ساخرة.