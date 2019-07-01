16 معلومة لا تعرفها عن الطبيب الفنان عزت ابو عوف

القاهرة - لايف ستايل
1 - توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الفنان عزت ابو عوف عن عمر يناهز الـ 71 عاما.
2 - اسمه الحقيقي عزت أحمد شفيق أبو عوف.
3 - من مواليد القاهرة منطقة الزمالك لعام 1948.
4 - كانت بدايته الفنية مع اخواته من خلال فرقة "فور إم" التي ساهمت فى شهرته برفقة شقيقته الاربعة، ووقتها اكتشف كثير من المطربين وعلى رأسهم محمد فؤاد.
5 - تخرج في كلية الطب لكنه عمل في التمثيل وأول أعماله عام 1992.
6 - قدم 77 فيلما.
7 - قدم 99 مسلسلا تلفزيونيا و 7 مسلسلات إذاعية.
8 - وقدم 4 مسرحيات.
9 - كما وضع الموسيقى التصويرية لـ 7 أعمال فنية.
10 - طلب عزت أبو عوف فى وصيته أن تحرق كل أفلامه دون ذكر السبب واعلن ذلك اثناء احدى تكريماته.
11 - تزوج مرتين المرة الاولى من الراحلة فاطيما والتى تعرف عليها وعمرها 15 عاما والمرة الثانية من مديرة أعماله اميرة.
12 - لديه ابن يدعى كمال وابنته هي المخرجة مريم أبو عوف.
13 - ترأس مهرجان القاهرة السينمائى لأكثر من دورة سينمائية.
14 - تم تكريمه فى عدد من المهرجانات المصرية والعربية ووصل عددها لعشر تكريمات.
15 - آخر ظهور له كان من خلال احدى اعلانات شبكات المحمول وظهر برفقة الفنان عمرو دياب.
16 - آخر أعماله الفنية التى لم تخرج للنور فيلم كل سنة وانت طيب مع الفنان تامر حسنى.
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