نانسي عجرم تشارك في نعي الفنان عزت أبو عوف

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نعي الفنان عزت أبو عوف الذي وافته المنية منذ ساعات عن عمر يناهز 71 عاما.

وكتبت "نانسي" تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحل من رسم على وجوهنا أصدق الابتسامات..رحم الله الفنان عزت أبوعوف".

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، ووافته المنية منذ ساعات.

وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.

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