إبن نادين نجيم يطبع قبلة على خدها

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بصورة عفوية مع أولادها عبر حسابها على "إنستغرام". حيث ظهرت بدون تبرّج مع ظهور وجه ابنها جوفاني الذي وضع على وجهها قبلة وجزءاً من وجه ابنتها هافين التي برزت حصلات شعرها الأشقر. وأرفقت الصورة بتعليقٍ جاء فيه: "الحب غير المشروط.. الحب الحقيقي.. حب بلا حدود.. الله يحميكم ويخليلي ياكم ويحمي ولاد العالم آمين يا رب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.