شارك بالعزاء فى رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الفنان الكبير عزت أبو عوف عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، عن عمر ناهز 70 عاماً، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة طويلة مع المرض، ومن المقرر تشييع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.
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