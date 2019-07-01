شكرا لقرائتكم خبر عن عزت ابو عوف.. رحيل برنس السينما والفنان متعدد المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الفنان الكبير عزت أبو عوف عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، عن عمر ناهز 70 عاماً، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة طويلة مع المرض، ومن المقرر تشييع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.



عزت ابو عوف

عزت ابو عوف فنان متعدد المواهب فكان نجما سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا، وقدم ما يقرب من 200 عمل فنى، إضافة إلى كونه كان نجم موسيقى، فيمتلك مسيرة حافلة وناجحة فى صناعة الموسيقى، سواء فى الغناء أو التلحين، وترك مهنته الأساسية وهى الطب من أجلها، وأصبح وحداً من أبرز الموسيقيين الذين أسسوا فرقا غنائية ناجحة كانت الأهم على الساحة وقت تأسيسها.

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عزت ابو عوف

ويمتلك عزت ابو عوف أرشيفا فى صناعة الموسيقى وكانت البداية بالانضمام لفرقة "les pelits chats" وقدم معها عشرات الحفلات الغنائية الناجحة، وبعدها أسس أبو عوف فرقة موسيقية أخرى بعنوان "الكاتس" ولكن الفرقة لم تستمر كثيرا إلى أن قام بتأسيس فرقة "فور أم" وضم فيها شقيقاته منال ومنى ومها وميرفت والتي أحدثت انقلابا جديدا في الأغنية المصرية والعربية، طرح عزت مع شقيقاته الأربع 9 ألبومات غنائية بدايتها كانت مع "جنون الديسكو" وأبرزهم"خلى الستارة، والدبدوبة، التخينة ومتغربين".



عزت ابو عوف وشقيقته مها

وكان آخر ظهور للنجم عزت ابو عوف فى الأعمال الفنية من خلال مسلسل "الأب الروحى 2" تأليف هانى سرحان وإخراج تامر حمزة وبطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وسيمون ومحمد عز وميرهان حسين ودنيا عبد العزيز ووفاء سالم، وإيهاب فهمى ومحمد محمود عبد العزيز وآخرين.