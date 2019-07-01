شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شعبان لـ"الخليج 365": كنت أضيف من عندى على السيناريوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم الكبير يوسف شعبان لـ"الخليج 365" إنه قدم أجمل الأعمال الدرامية مع العمالقة أسامة أنور عكاشة، وإسماعيل عبد الحافظ، ومحمد صفاء عامر، ومجدى أبو عميرة، ومحمد جلال عبد القوى، وصالح مرسى، وغيرهم، موضحا أنه كان يضيف بعض الجمل فى المسلسلات مثل :"انتو بتسرقوا على مذهب مين"، وأيضا :"بتقولوا قال الله وقال الرسول وتسرقوا وتنهبوا"، وهى الجمل التى وجهها للفنان أحمد الشافعى فى المسلسل الشهير "الضوء الشارد" والذى كان يلعب دور شقيقه فى المسلسل.

وينتظر النجم يوسف شعبان البدء فى تصوير مسلسل "بالحب هنعدي" من بطولة كل من الفنانة سميرة احمد وعزت أبو عوف ورانيا فريد شوقي، أحمد شاكر عبد اللطيف، ميدو عادل.

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وليس المرة الأولى التى يتعاون فيها مع سميرة احمد حيث التقيا معًا فى أكثر من عمل سينمائى ودرامى منها فيلم "أم العروسة" مع تحية كاريوكا، وعماد حمدى، ومسلسل "امرأة من زمن الحب" إنتاج عام 1998، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.