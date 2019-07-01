تعرف علي سعر فستان كيلي مينوج من مجموعة تصميمات Stella McCartney

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفت النجمة العالمية كيلي مينوج بأنها واحدة من أبرز أيقونات الاناقة في العالم ، حيث تهتم بأدق تفاصيل إطلالتها . وقد سجلت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لكيلي مينوج البالغة من العمر 51 عام خلال توجهها لكي تستقبل طائرة هليكوبتر. وأشار موقع " دايلي ميل " إلى أنه كان بصحبة كيلي صديقها بول سولومونز ذو الـ 44 عام . Advertisements وظهرت كيلي مينوج مرتدية فستان طويل من الحرير باللون الأصفر من مجموعة تصميمات دار أزياء " Stella McCartney " ووصل سعره إلى 1260 جنيه استرلينى.

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