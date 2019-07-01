تشاجر مع زوجته بسبب "تتر" ومثل مرة واحدة.. حكايات عن وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الكاتب وحيد حامد بعيد ميلاده الـ75. حامد الذي يعتبر أحد أهم وأشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد أول يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقيّة، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965.

حقق حامد نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "أحلام الفتى الطائر" عام 1978 مع النجم عادل إمام، ما دفع بالزعيم لأن يعتمد على حامد سينمائيًا ليكوّنا معًا شراكة طويلة الأمد بدأت بفيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط" و"الإنسان يعيش مرة واحدة" عام 1981، واستمرت في أفلام "الغول" و"الهلفوت" خلال الثمانينيات، والخماسية المهمة مع شريف عرفة في التسعينيات بداية من "اللعب مع الكبار" عام 1991، و"المنسي" 1993، و"الإرهاب والكباب" 1994، و"طيور الظلام" 1995، و"النوم في العسل" 1996.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي حكايات عن وحيد حامد في عيد ميلاده:

- الحياة الشخصية

تزوج حامد من الإعلامية زينب سويدان رئيس التلفزيون المصري سابقًا، التي قالت في حوار صحفي أنها قابلت حامد أثناء عملها في الإذاعة، عندما طلب منها تقديم مسلسله الشهير "طائر الليل الحزين"، فرفضت قائلة: "أنا لا أقدِّم تِتْرات"، لم يقبل حامد رفضها، وأتى لها بأمر من كبيرة المُذيعات وقتها لتُقدِّم التِّتر، فلم تستطع الرَّفض، وقالت سويدان إن كبرياءها جعلها تبكي من هذا الموقف، ومن بعدها نشأت قصة الحب بينهما.

زينب سويدان في فيديو نادر

- أزمة فيلم البرئ

على الرغم من أن المخرج الراحل عاطف الطيب، مخرج فيلم "البرئ" لجأ إلى حيلة للهروب من الرقابة، وهي كتابة تنويه قبل الفيلم قال فيه: "وقائع هذا الفيلم لا تمثل الحاضر"، إلا أن "البرئ" واجه حملة كبيرة لمنعه، وروى حامد، أنه تعرض لخديعة كبرى في أزمة فيلم "البرئ"، قائلًا: "أجازت نعيمة حمدي، التي كانت الرقيبة السينمائية وقتها، الفيلم تمامًا دون أي حذف".

وأضاف حامد: "بدأت الأزمة مع وجود أحد المثقفين ممن يطمعون في منصب كبير بالدولة، وإذا به يقول في العرض الخاص للفيلم كيف يمكن لمجند يحمل سلاحًا أن يفتح النار على الناس، وماذا لو أطلقنا العنان للمجندين بأن يضربوا الجمهور بالنار، ثم تحول هذا الحديث بعد يومين إلى مقالات في الصحف".

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وأضاف حامد: "لقد خدعني المنتج أنا وعاطف الطيب، وقال لنا إن موعد لقاء وزيري الدفاع والداخلية، يوم الأربعاء المقبل وبالفعل أقمنا ورشة عمل ثنائية للرد على كل ما يثار حول الفيلم، فإذا به يقص الكثير من المشاهد المهمة ومنها لقطة النهاية، ويعرض الفيلم على الوزيرين يوم الثلاثاء دون وجودنا".

- "الراقصة والسياسي"

قال حامد، على هامش ندوة تكريمه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، إن نبيلة عبيد اشترت قصة "الراقصة والسياسي" من إحسان عبدالقدوس، لتحويلها إلى فيلم.

وأكد أنه كتب الفيلم "بالعند" في المنتج، مشيرًا إلى أنه رفض كتابة الفيلم في البداية بسبب أنه ذهب من لمؤلف آخر قبله، فقال له المنتج إنه لا يمكنه كتابة الفيلم، ليرد عليه حامد: "أنا أكتبه بصباعي".



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- ممثل لمرة واحدة

ظهر حامد كممثل على الشاشة في فيلم وحيد، هو فيلم "اللعب مع الكبار"، عندما جسد شخصية رجل يجلس في المقهى، وقال حامد لإسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" إنه كان منتج الفيلم، وأعاد هذا المشهد عشر مرات رغم أنه لا يقول سوى جملة واحدة، ما كبده خسائر كبيرة.