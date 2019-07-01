خاص| بدرية طلبة تكشف تفاصيل إنتاج مسرحية "ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها تواصل في الوقت الحالي التجهيزات الخاصة بمسرحيتها الجديدة "ريا وسكينة" مع الفنانة انتصار.

وأضافت بدرية لـ"الخليج 365"، أنها تخوض تجربة الإنتاج المسرحي للمرة الثانية مع زوجها، لافتة إلى أنها أنتجت أعمالًا مسرحية منذ سنوات.

وتابعت، أن المسرحية كان يتم التجهيز لها منذ عامين، ولكنها كانت تنتظر الوقت المناسب للبدء فيها، بالإضافة إلى أنها أرادت التأكد من عدم ارتباطها هي والفنانة انتصار، بأي أعمال فنية.

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وكشفت عن سبب اتجاهها للإنتاج المسرحي فقط، قائلة إنه ليس بإمكانها إنتاج أعمال تلفزيونية أو سينمائية: "مقدرش على إنتاج التلفزيون أو السينما لأنها تحتاج لميزانيات كبيرة".

وأوضحت، أن العمل المسرحي لا يجرم شخصيتي "ريا وسكينة" مثلما حدث في تجارب سابقة، لكن العمل سيظهر النشاط السياسي والوطني الكبير للشقيقتين: "نحاول التركيز على أن التاريخ ظلم الشخصيتين".

وأضافت، أنه تم تحديد عرض المسرحية في عيد الأضحي المقبل، على مسرح تياترو النيل في الإسكندرية، لافتة إلى أن هناك خطة لعرض المسرحية في عددٍ من المحافظات.

والمسرحية من إخراج حسام الدين صلاح، وإنتاج شركة "هاي موكا" للإنتاج الفني، والعرض يناقش قضية براءة "ريا وسكينة" التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية. ​

