محمد عساف عن شيرين عبدالوهاب: إحساسها لا يُوصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال المطرب الفلسطيني محمد عساف، إن المطربة شيرين عبدالوهاب تمتلك إحساسًا رائعًا، مضيفًا أن علاقة قوية تربطهما معًا.

وتابع عساف، في حواره لإحدى المجلات الخليجية، أن شيرين لم تُجِدْ اللهجة اللبنانية بنسبة 100% في أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، مؤكدًا أن إحساسها لا يوصف.

وأضاف: "في اعتقادي شيرين أخذت اللهجة اللبنانية إليها وليس العكس، وهذا رأيي الشخصي، وأعلم أن الأغنية ناجحة والجمهور سعيد بها".

وأغنية "يا بتفكر يا بتحس" هو التجربة الأولى للفنانة شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية، وهو تتر مسلسل "خمسة ونص" من بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، والأغنية كلمات الشاعر علي المولى، وألحان صلاح كردي، وتوزيع جيجي حداد.​