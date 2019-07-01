مارس الطب وندم على المشاركة في هذا الفيلم.. 15 معلومة عن الراحل عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

توفى الفنان عزت أبو عوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض. وأكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية له، خبر الوفاة.

ونرصد في التقرير التالي 15 معلومة عن الفنان الراحل..

1- وُلد في 21 أغسطس 1948، واسمه بالكامل "محمد عزت أحمد شفيق أبو عوف".

2- تخرج في كلية الطب جامعة الأزهر، وتخصص في أمراض النساء والتوليد، ومارس مهنة الطب لمدة 15 عامًا كاملة.

3- التحق بمعهد الكونسرفتوار، وكان ينتمي لنفس دفعة الموسيقار عمر خيرت.

4- أسس في السبعينيات فرقة "الفور إم"، مع شقيقاته (منى ومها ومنال وميرفت)، وكانت الفرقة سببًا في اكتشاف المطرب محمد فؤاد.

5- كانت له تجربة في تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج المسابقات "هرم الأحلام" في التليفزيون المصري عام 2001.

6- شارك اﻹعلامي عمرو أديب في تقديم برنامج "القاهرة اليوم".

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7- شغل والده منصب عميد معهد الموسيقى العربية.

8- تولى منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة دورات.

9- والد المخرجة الشابة مريم أبو عوف.

10- قال في حوار تلفزيوني، إنه نادم على المشاركة في فيلم "أيظن" بسبب عدم مناسبة الدور له، وبرر ذلك باحتياجه للمال لمروره بضائقة مادية.

11- تعاقد على فيلم "كل سنة وأنت طيب" للفنان تامر حسني مع المخرج سعيد الماروق، والذي يعد آخر أعماله.

12- تعاقد على بطولة مسلسل "بالحب هنعدي" للفنانة سميرة أحمد من تأليف يوسف معاطي، لكن تم تأجيل المسلسل أكثر من مرة.

13- آخر ظهور له كان في إعلان إحدى شركات المحمول برفقة الهضبة عمرو دياب.

14- آخر الأعمال التي انتهى من تصويرها مسلسل "السر" من بطولة الفنان حسين فهمي، وكان مقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، لكن تم تأجيله.

15- في عام 2002، قدم مسلسل من بطولته حمل اسم "جائزة نوفل" والذي يحكي قصة العالم المصري نوفل الذي يضع جائزة للأخلاق الحميدة. ​