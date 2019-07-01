"بعد تصدر منتخب مصر لمجموعته".. رسالة من صلاح عبدالله إلى محمد صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
وجّه الفنان صلاح عبدالله رسالة إلى نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
وكتب عبدالله، عبر حسابه على "تويتر": "رسالة إلى ابني محمد ياريت توصله.. شوف يا صلاح البصة اللي بعد هدفك الرائع زعلتني منك وأنت عارف بحبك قد أيه، يابني سيبك من هري المواقع وركز في الواقع، والواقع انك بقيت فخر مصر والعرب.. فحافظ على رصيدك، وياريت تزوده، ودا هدفك اللي أنت محدده، راجع نفسك وهدفك وربنا معاك يا ابن مصر البار".
وفاز المنتخب الوطني، مساء أمس الأحد، على أوغندا بهدفين دون مقابل، ليتصدر قمة مجموعته برصيد 9 نقاط، ثم أوغندا ثانيًا بأربع نقاط، والكونغو ثالثًا برصيد 3 نقاط، وزيمبابوي رابعًا برصيد نقطة واحدة.
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